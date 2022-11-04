Ліга конференцій

Відбулися заключні матчі групового етапу Ліги конференцій.

Завершилися заключні матчі шостого туру групового етапу Ліги конференцій.

У групі В Вест Гем обіграв Стяуа з рахунком 3:0, здобувши шосту перемогу в шести матчах, набравши стовідсоткову кількість очок.

Стяуа — Вест Гем 0:3

Голи: Форнальс, 40, 65, Мубаба, 56.

У другій грі Андерлехт обіграв Сількеборг, завдяки чому вийшов у плей-офф, набравши на два очки більше, ніж у конкурента.

Сількеборг — Андерлехт 0:2

Голи: Рефаелов, 21, Раман, 90+5.

У групі С лідер Вільярреал несподівано поступився Леху з рахунком 0:3, але залишився на першому місці квартету. Лех завдяки трьом очкам зміг зберегти друге місце та путівку до плей-офф.

Лех — Вільярреал 3:0

Голи: Вельде, 27, Скурас, 51, 77.

У другій грі Хапоель Беер-Шева здолав Аустрію, але залишився третім у групі, поступившись полякам два очки.

Хапоель Беер-Шева — Аустрія 4:0

Голи: Єхезкел, 30, Сафурі, 33, Шехтер, 63, Гандль, 74 (автогол).

У групі D було зафіксовано два нічийні результати. У першій грі Ніцца в гостях поділила очки з Кельном, але зберегла перше місце у групі, залишивши "козлів" без єврокубків.

Кельн — Ніцца 2:2

Голи: Хусейнбашич, 48, Дуда, 60 — Лаборд, 40, Браїмі, 43.

З другого місця із групи вийшов Партизан, який на своєму полі не втримав перемогу над Словацко.

Партизан — Словацко 1:1

Голи: Натхо, 41 (з пенальті) — Томич, 73.