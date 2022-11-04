Ліга конференцій

Форвард СК Дніпро-1 відмінно проявив себе.

Після шести зіграних турів завершився груповий етап поточного розіграшу Ліги конференцій-2022/2023.

Найкращим бомбардиром цієї стадії єврокубкового турніру став нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик.

На рахунку українського гравця п'ять забитих голів у шести іграх. Також він відзначився двома результативними передачами.

Нагадаємо, що Дніпро-1 зіграє у стикових матчах Ліги Конференцій. Жеребкування стикових ігор пройде у понеділок, 7 листопада, о 15:00 за київським часом. Матчі відбудуться 16 і 23 лютого 2023 року.