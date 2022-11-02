Ліга конференцій

Український клуб зіграє проти суперника з Нідерландів.

У рамках матчу шостого туру групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє на виїзді проти АЗ Алкмар.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер взяв у Нідерланди 21 футболіста. Зазначається, що деякі гравці не полетіли через травми. Проте, деякі травмовані склали делегацію клубу, але у матчах не будуть брати участь.

Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Яків Кінарейкін, Владислав Рибак.

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріел Бузанелло, Яніс Амаш, Габріел Гомес.

Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко, Ігор Когут, Олексій Гуцуляк, Володимир Танчик, Іван Чабан.

Форвард: Артем Довбик.

Сьогодні Дніпро-1 проведе передматчеве тренування в Алкмарі. Початок заняття о 19:30 за київським часом. А завтра о 19:45 розпочнеться матч АЗ – Дніпро-1.