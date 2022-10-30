Віталій на вершині бомбардирських перегонів.
ВІТАЛІЙ БУЯЛЬСЬКИЙ, ФК ДИНАМО
30 жовтня 2022, 18:55
Динамо перемогло Кривбас у матчі УПЛ з рахунком 3:1. Дублем у складі киян відзначився Віталій Буяльський.
Для хавбека киян це сьомий гол у нинішньому розіграші чемпіонату України. Буяльський очолив список бомбардирів УПЛ, обійшовши Максима Прядуна з Металіста та Артема Довбика з Дніпра-1. Обидва мають в своєму активі по шість точних ударів.
В наступному турі Динамо зіграє з Чорноморцем. Наразі команда Мірчі Луческу знаходиться на сьомому місці чемпіонату України.