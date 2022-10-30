Україна

Віталій на вершині бомбардирських перегонів.

Динамо перемогло Кривбас у матчі УПЛ з рахунком 3:1. Дублем у складі киян відзначився Віталій Буяльський.

Для хавбека киян це сьомий гол у нинішньому розіграші чемпіонату України. Буяльський очолив список бомбардирів УПЛ, обійшовши Максима Прядуна з Металіста та Артема Довбика з Дніпра-1. Обидва мають в своєму активі по шість точних ударів.

В наступному турі Динамо зіграє з Чорноморцем. Наразі команда Мірчі Луческу знаходиться на сьомому місці чемпіонату України.