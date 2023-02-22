Ліга конференцій

Команди зійдуться у другому матчі за прохід в 1/8 ЛК.

У четвер, 23 лютого, на Кошицький футболовій арені відбудеться другий матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпром-1 та АЕКом з Ларнаки.

У першому поєдинку, який проходив на Кіпрі, єдиний представник України у Лізі конференцій програв своєму супернику з рахунком 0:1. Тому Дніпро-1 буде боротися за прохід далі вже у Словаччині, де очікує на підтримку українських вболівальників.

Дивитися онлайн трансляцію матчу Дніпро-1 — АЕК

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Дніпро-1 — АЕК о 19:45 за київським часом.

Крім того, в Україні матч 1/16 фіналу Ліги конференцій між Дніпро-1 та АЕКом покаже платформа MEGOGO.

Відзначимо, що коментарями перед майбутньою грою поділились головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер та півзахисник українського клубу Олексій Гуцуляк.