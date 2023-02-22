Ліга конференцій

Хавбек Дніпра-1 — про майбутню єврокубкову зустріч із кіпрською командою.

У рамках другого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнака, який є лідером чемпіонату Кіпру.

Атакуючий півзахисник українського клубу Олексій Гуцуляк поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Найголовнішим буде настрій команди. На мій погляд, як налаштуємося, такий і буде результат. Я не можу сказати, що ми у чомусь програємо кіпрському клубу, в якихось футбольних якостях. Тому думаю, що усе буде залежати від нашого настрою", — цитує слова Гуцуляка офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 23 лютого, о 19:45 за київським часом. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. Перший поєдинок завершився перемогою клуба з Кіпру (1:0).