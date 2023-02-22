Ліга конференцій

Керманич Дніпра-1 — про майбутню єврокубкову зустріч із кіпрською командою.

У рамках другого матчу 1/16 Ліги конференцій Дніпро-1 зіграє проти АЕК Ларнака, який є лідером чемпіонату Кіпру.

Головний тренер українського клубу Олександр Кучер поділився очікуваннями від цього протистояння.

"Головне – це, мабуть, наше бажання. Звичайно, що це бажання повинно перетворюватися на наші забити м’ячі. Якщо ми не будемо забивати, то нам немає, що далі робити. Так, звісно, хлопці повинні вийти і бути агресивними, налаштованими, грати великим бажанням і від цього отримувати задоволення. І щоб від цього вболівальники теж отримували радість. Звичайно, що зміни у складі будуть, але вже на це подивимося завтра. Зранку прокинемося і там будемо розуміти.

Чи усвідомлює команда наскільки важливий результат матчу для України у річницю війни? Ми це усвідомлюємо, і хлопці це теж розуміють. Будемо їх готувати, і гадаю, що вони з повною відповідальністю підійдуть до цього матчу, тому що для нашої Батьківщини це дуже важливий матч. Будемо битися до останнього", — цитує слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — АЕК Ларнака відбудеться у четвер, 23 лютого, о 19:45 за київським часом. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. Перший поєдинок завершився перемогою клуба з Кіпру (1:0).