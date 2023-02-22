Тренер АЕКа: Перед нами дуже серйозний опонент в обличчі Дніпра-1 — чудова команда з висококваліфікованими майстрами

Ліга конференцій

Фахівець висловився щодо другого матчу проти дніпрян.

Головний тренер кіпрського АЕКа Хосе Луїс Ольтра прокоментував майбутній матч проти Дніпра-1 в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

"Завтра буде дужа важлива гра і перш за все вона буде важлива для нас, для людей, які приїхали нас підтримати, і для всього Кіпру. Наш суперник – гарна команда, яка дуже збалансовано грає і завтрашній матч вимагає від нас грати на максимум, бо це битва, яка складається зі 180 хвилин і зараз ми тільки на половині цього шляху. Завтра буде дуже інтенсивна гра. Ми повинні щільно зіграти у захисті, не помилятися, оскільки це дуже важливо. Але ми повинні думати не тільки про захист, а і вдало діяти в атаці.

Ми можемо забивати голи, чому і ні? Ми спробуємо грати у більш атакуючий футбол. Зараз ми перемагаємо, після першого матчу рахунок 1:0, але завтра може все змінитися. У нас хороша команда, ми гарно граємо у захисті, мені подобається, як застосовується пресинг, але перед нами дуже серйозний опонент в обличчі Дніпра-1 – чудова команда з висококваліфікованими майстрами, тому хочеться, щоб усі отримали насолоду від гри – і вболівальники, і гравці. На нас чекає дуже важливий матч і потрібно виклатися на максимум своїх сил".

"Нам потрібно досягти позитивного результату. Нам треба грати впевнено, діяти усвідомлено. Але у той же час хочу зазначити, що нам не варто ризикувати і слід знайти баланс між атакою і захистом, адже ми пам’ятаємо, що зараз ведемо у рахунку і Дніпру-1 потрібно забивати. Нам треба буде реалізувати свої моменти. Ми не будимо сидіти у глухій обороні, а намагатимемося створювати свої моменти і реалізовувати їх. Перед нами сильна команда з чудовими виконавцями і завтра буде складно, але насамперед у нас головна ціль – це пройти у наступний раунд.

Так, я вже визначився із 11-ма гравцями, які завтра вийдуть на поле з перших хвилин, але, звісно, я їм вам не сажу. Тим більше, що у нас сьогодні ще тренування і може статися все що завгодно. Крім того нам можуть не допомогти ще два гравці, які застудилися. Побачимо все завтра. Я вимагаю від гравців максимально викладатися на полі.

Стосовно шансів, то так, ми перемогли у першій грі, але я не вважаю, що у нас є якась перевага, бо це буде нова гра і новий день. Вважаю, що шанси на прохід 50 на 50. Звісно, що через війну ми граємо в Кошиці, а не в Дніпрі, де у суперника була б зовсім інша підтримка, проте на стадіон все одно прийдуть фанати, які будуть вболівати за дніпрян. Хочу подякувати нашим 800 вболівальникам, які прилетіли сюди в Кошице і прийдуть на стадіон. Я їм неймовірно вдячний, як і тим вболівальникам, котрі будуть спостерігати за матчем з Кіпру. Сподіваюся, що завтра у нас все вийде", — сказав Ольтра.