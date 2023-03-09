Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 9 березня 2023 року, 19:45.
АЕК - Вест Гем, whufc.com
09 березня 2023, 23:15
Вест Гем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій в гостях впевнено обіграв кіпрський АЕК із Ларнаки з рахунком 2:0.
Перемогу команді англійської Прем'єр-ліги принесли забиті м'ячі у виконанні нападаючого Майкла Антоніо, який оформив дубль.
Нагадаємо, на минулій стадії турніру АЕК пройшов український Дніпро-1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЕК — Вест Гем в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2022/23:
АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2
Голи: Антоніо, 36, 45+2.