Вест Гем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій в гостях впевнено обіграв кіпрський АЕК із Ларнаки з рахунком 2:0.

Перемогу команді англійської Прем'єр-ліги принесли забиті м'ячі у виконанні нападаючого Майкла Антоніо, який оформив дубль.

Нагадаємо, на минулій стадії турніру АЕК пройшов український Дніпро-1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу АЕК — Вест Гем в 1/8 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

АЕК Ларнака - Вест Гем 0:2
Голи: Антоніо, 36, 45+2.