Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій, що відбувся 13 квітня 2023 року, 22:00.

Фіорентина у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій у гостях впевнено розібралася з польським Лехом (4:1).

Перемогу "фіалкам" принесли забиті м'ячі у виконанні Артура, Гонсалеса, Бонавентури та Іконе. У господарів поля єдиний м'яч забив Вельде.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лех — Фіорентина в 1/4 фіналу Ліги конференцій-2022/23:

Лех — Фіорентина 1:4

Голи: Вельде, 20 — Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 63.

Лех: Беднарек, Ребошу, Міліч, Шатка, Перейра, Квеквескірі (Соуза, 75), Карлстрьом, Вельде, Мархвінськи, Скурась (Ба-Луа, 76), Ісхак (Собех, 76).

Фіорентина: Терраччано, Бірагі, Раньєрі, Миленкович, Додо, Мандрагора (Барак, 85), Амрабат, Бонавентура (Кастровіллі, 78), Брекало (Соттіль, 85), Кабрал (Йович, 79), Гонсалес (Іконе, 51).

Попередження: Раньєрі.