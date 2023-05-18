Ліга конференцій

Думка гравця "фіалок" перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу ЛК.

Півзахисник Фіорентини Джакомо Бонавентура поділився думками напередодні другого півфіналу Ліги конференцій проти швейцарського Базеля.

"Ми знаємо, що у них невелика перевага, але за 90 хвилин може багато статися. Ми віримо у свої сили. Потрібно зберігати холоднокровність та постаратися забити голи. Подивимося, з яким настроєм Базель розпочне цей матч і постараємося пристосуватися.

Ми припустилися кількох помилок у першому матчі, але ми в хорошій формі. Я вважаю, що кожен з нас має відповідати за свою гру. Я один із найдосвідченіших гравців у команді й маю показувати хлопцям приклад", — сказав футболіст.

Нагадаємо, перший матч між цими командами закінчився мінімальною перемогою Базеля — 2:1.

Стартовий свисток у сьогоднішньому поєдинку пролунає о 22:00. Стежити за подіями матчу Базель — Фіорентина можна в текстовій трансляції на Football.ua.