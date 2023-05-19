Неприйнятна поведінка від уболівальників голландського клубу.
Гравці Вест Гема, Getty Images
19 травня 2023, 09:00
У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Вест Гем в гостях обіграв АЗ (2:1) і за сумою двох поєдинків пройшов у фінал турніру.
Після гри ультрас голландського клубу несподівано атакували гостьовий сектор фанатів "молотобійців", у якому також були сім'ї футболістів.
Після цього кілька гравців Вест Гема побігли до трибун, де вступили у бійку з уболівальниками АЗ. Найактивнішими були Флінн Даунс, Майкл Антоніо, Лукас Пакета та Саїд Бенрахма, які перестрибнули через рекламні щити біля краю поля.
На щастя, співробітникам стадіону та поліції швидко вдалося відновити порядок.
Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, під час першого матчу в Лондоні, фанати "молотобійців" накинулися на сім'ю головного тренера АЗ Паскаля Янсена.
У фіналі Ліги конференцій Вест Гем зіграє проти Фіорентини, яка пройшла Базель. Гра відбудеться 7 червня у Празі (Чехія).