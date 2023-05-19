Ліга конференцій

Неприйнятна поведінка від уболівальників голландського клубу.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Вест Гем в гостях обіграв АЗ (2:1) і за сумою двох поєдинків пройшов у фінал турніру.

Після гри ультрас голландського клубу несподівано атакували гостьовий сектор фанатів "молотобійців", у якому також були сім'ї футболістів.

West Ham fans defending the stairs as hordes of black hooded AZ Alkmar fans tried to get into the family section... 🇳🇱👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R8BlFEHXOS — Football Fights (@footbalIfights) May 18, 2023

Після цього кілька гравців Вест Гема побігли до трибун, де вступили у бійку з уболівальниками АЗ. Найактивнішими були Флінн Даунс, Майкл Антоніо, Лукас Пакета та Саїд Бенрахма, які перестрибнули через рекламні щити біля краю поля.

👊 Lucas Paquetá briga com torcedores do AZ Alkmaar, após eles invadirem área destinada aos familiares dos jogadores do West Ham.



🗞️ Reprodução | #colunadofla pic.twitter.com/IJPITpf7Au — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) May 19, 2023

На щастя, співробітникам стадіону та поліції швидко вдалося відновити порядок.

1 West Ham fan vs the Alkmaar ultras pic.twitter.com/bfMKGGHoNI — West Ham Latest (@westham_latest) May 19, 2023

Зазначимо, що, за інформацією ЗМІ, під час першого матчу в Лондоні, фанати "молотобійців" накинулися на сім'ю головного тренера АЗ Паскаля Янсена.

У фіналі Ліги конференцій Вест Гем зіграє проти Фіорентини, яка пройшла Базель. Гра відбудеться 7 червня у Празі (Чехія).