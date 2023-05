У матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Вест Гем в гостях обіграв АЗ (2:1) і за сумою двох поєдинків пройшов у фінал турніру.

Після гри ультрас голландського клубу несподівано атакували гостьовий сектор фанатів "молотобійців", у якому також були сім'ї футболістів.

West Ham fans defending the stairs as hordes of black hooded AZ Alkmar fans tried to get into the family section... 🇳🇱👊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R8BlFEHXOS