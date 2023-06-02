Ліга конференцій

Гравець налаштований позитивно перед матчем.

Захисник Вест Гема і колишній збірник Італії Анжело Огбонна перебуває в впевненому настрої перед майбутнім фіналом Ліги конференцій проти Фіорентини, стверджуючи, що лондонці відчувають себе так, ніби кубок уже в них.

35-річний центральний захисник на сторінці 19 п'ятничної ранкової газети Corriere dello Sport сказав, що підняття трофею змінить погляд на сезон Вест Гема в Англії, який в іншому випадку був невдалим.

Команда Девіда Моєса з комфортом уникла вильоту з Прем'єр-ліги до завершення кампанії, але враховуючи, що минулого сезону вони брали участь у півфіналі Ліги Європи, 14-те місце стало певною несподіванкою для "молотобійців".

Незважаючи на невдачі в лізі, Огбонна вважає, що Ліга конференцій дає фантастичну можливість завершити сезон у піднесеному настрої.

"Кубок? Ми відчуваємо, що це наше, і це може надати зовсім іншого значення сезону", — сказав Огбонна Il Corriere. "Ми сильні, але нам доведеться довести це в грі", — продовжив він.

Фіорентина — це сильна команда, яка веде м'яч і любить вертикальну гру, з амбітним тренером, як у Італьяно. Ми поважаємо команду і поважаємо її історію. Я виріс на голах Батістути та грі Руя Кошти".

Огбонна також схвально відгукнувся про вражаючі варіанти Фіорентини, вважаючи, що Артур Кабрал і Лука Йовіч пропонують тренеру Вінченцо Італьяно багато з точки зору атакувального результату.

"Якби я був італійцем, я мав би багато про що подумати. Вони обидва пропонують багато різних переваг. Я не скажу, хто мені більше подобається за своїми особистими характеристиками, інакше він буде схожим на іншого", – пожартував він.

Про силу італійських команд у європейських змаганнях цього сезону Огбонна додав: "Італія вивела три команди до європейських фіналів, тепер Серія А на вершині".

Зараз Огбонна посідає друге місце за кількістю матчів серед італійців, які грали в Прем'єр-лізі, поступаючись лише Джанфранко Дзолі.

"Я ніколи не заперечував своє походження, хоча тут, у Лондоні, почуваюся як вдома. Сто дев'яносто (появ), нарівні з Ді Каніо, рекордом, яким я пишаюся", — сказав ветеран-захисник.