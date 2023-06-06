Головний тренер "молотобійців" — про супротивника.
Девід Моєс, getty images
06 червня 2023, 23:24
Головний тренер Вест Гема Девід Моєс дав коментар напередодні фінального матчу Ліги конференцій проти Фіорентини.
"Приємно сидіти тут у центрі. Єврокубковий фінал – це дуже хвилююче для тренера. Сподіваюся, це лише початок. Завжди вірив, що найкращі роки попереду. Я насолоджуюсь цим моментом.
Ми вирушили на два-три дні до Португалії, щоб потренуватися. Отримали задоволення від цього збору та трохи розслабилися. За сезон ми відіграли у Прем'єр-лізі та Європі 56 матчів, тож провести якийсь час із гравцями було здорово. Сподіваюся, пауза в 10 днів [після останнього офіційного матчу] особливо не позначиться.
Мене дуже вразила Фіорентина. Після чемпіонату світу вони показують дуже добрий футбол. Вони вийшли у фінал [Кубка Італії], а це про щось говорить. Складний суперник, як і усі італійські клуби. Ми з повагою ставимося до "Фіорентини", — наводить слова Моєса офіційний сайт УЄФА.
Вест Гем зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Фіорентини 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.