Ліга конференцій

Головний тренер "молотобійців" — про супротивника.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс дав коментар напередодні фінального матчу Ліги конференцій проти Фіорентини.

"Приємно сидіти тут у центрі. Єврокубковий фінал – це дуже хвилююче для тренера. Сподіваюся, це лише початок. Завжди вірив, що найкращі роки попереду. Я насолоджуюсь цим моментом.

Ми вирушили на два-три дні до Португалії, щоб потренуватися. Отримали задоволення від цього збору та трохи розслабилися. За сезон ми відіграли у Прем'єр-лізі та Європі 56 матчів, тож провести якийсь час із гравцями було здорово. Сподіваюся, пауза в 10 днів [після останнього офіційного матчу] особливо не позначиться.

Мене дуже вразила Фіорентина. Після чемпіонату світу вони показують дуже добрий футбол. Вони вийшли у фінал [Кубка Італії], а це про щось говорить. Складний суперник, як і усі італійські клуби. Ми з повагою ставимося до "Фіорентини", — наводить слова Моєса офіційний сайт УЄФА.

Вест Гем зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Фіорентини 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.