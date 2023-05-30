Італія

Туринський клуб запропонував лондонській команді 8 мільйонів євро.

Торіно зробив пропозицію Вест Гему про покупку Николи Влашича, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, італійська команда запропонувала вісім мільйонів євро за повноцінний перехід сербського футболіста.

Туринський клуб ухвалив рішення, що не виплачуватиме 13 млн, які прописані в договорі оренди хорватського півзахисника як сума викупу. Головний тренер Торіно Іван Юрич налаштований продовжувати спільну роботу із Влашичем.

Зазначимо, що Влашич провів 35 матчів за Торіно у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 8 асистів.