Ліга конференцій

Головний тренер "фіалок" про майбутню гру.

Головний тренер Фіорентини Віченцо Італьяно висловився перед фінальним матчем Ліги конференцій проти Вест Гема.

"Поразка від Інтера у фіналі Кубка Італії була добрим психологічним уроком. Досвід допоможе нам використати інший підхід. Ми добре грали, але поплатилися за кілька невдалих хвилин. Це важливий урок, грати треба із вільною свідомістю.

Вест Гем — одна із найсильніших команд турніру, вони підтвердили це виходом у фінал. У них у складі класні гравці, дуже гарні. Але ми теж вийшли у фінал і також сильні. Покажемо усі свої сильні сторони. Ми готові до фіналу", — наводить слова Італьяно офіційний сайт УЄФА.

Фіорентина зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Вест Гема 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.