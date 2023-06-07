Ліга конференцій

Футболіст вперше зіграє у єврокубковому фіналі.

Півзахисник Вест Гема Томаш Соучек висловився напередодні фіналу Ліги конференцій, де його команда зіграє з Фіорентиною.

"Фіорентина цікавилася мною за пів року до переходу у Вест Гем. Це була честь, але я грав за празьку Славію, ми щойно вийшли до групового етапу Ліги чемпіонів, і тому я хотів залишитися. Через пів року я прийняв пропозицію Вест Гема.

Коли рік тому я усвідомив, що фінал у Празі і ми граємо у цьому турнірі, то сказав команді: "Давайте, хлопці, ви повинні туди поїхати". І зараз ми у Празі на Еден Арені, де я можу об'єднати дві улюблені команди.

На мене чекає найважливіший матч у кар'єрі. Я грав у великих матчах, але за єврокубкові трофеї – жодного разу", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Фіорентина зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Вест Гема 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.