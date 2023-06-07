Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль. Як стверджує журналіст Фабріціо Романо, чемпіон світу 2022 року успішно пройшов медогляд в мерсисайдському клубі.

За словами джерела, футболіст поставив підпис під довгостроковим контрактом, який діятиме до літа 2028 року. Сьогодні, 7 червня, очікується офіційне представлення Мак Аллістера в якості гравця Ліверпуля.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.