Аргентинець сьогодні офіційно стане гравцем мерсисайдської команди.
АЛЕКСІС МАК АЛЛІСТЕР, GETTY IMAGES
07 червня 2023, 09:48
Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер переходить в Ліверпуль. Як стверджує журналіст Фабріціо Романо, чемпіон світу 2022 року успішно пройшов медогляд в мерсисайдському клубі.
За словами джерела, футболіст поставив підпис під довгостроковим контрактом, який діятиме до літа 2028 року. Сьогодні, 7 червня, очікується офіційне представлення Мак Аллістера в якості гравця Ліверпуля.
Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.