Деклан Райс став найкращим гравцем сезону Ліги конференцій, повідомив офіційний сайт УЄФА.

24-річний футболіст виграв Лігу конференцій із Вест Гемом, обігравши у фіналі Фіорентину (2:1).

Комісія технічних спостерігачів УЄФА визнала капітана "молотобійців" Райса найкращим гравцем турніру.

У рамках Ліги конференцій 24-річний футболіст провів 11 матчів, відзначившись 1 голом та 1 асистом. Точність його передач становила 92,6%.