Заслуги англійця були відзначені в УЄФА.
ДЕКЛАН РАЙС, GETTY IMAGES
08 червня 2023, 19:28
Деклан Райс став найкращим гравцем сезону Ліги конференцій, повідомив офіційний сайт УЄФА.
24-річний футболіст виграв Лігу конференцій із Вест Гемом, обігравши у фіналі Фіорентину (2:1).
Комісія технічних спостерігачів УЄФА визнала капітана "молотобійців" Райса найкращим гравцем турніру.
У рамках Ліги конференцій 24-річний футболіст провів 11 матчів, відзначившись 1 голом та 1 асистом. Точність його передач становила 92,6%.