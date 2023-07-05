Україна

Команда Мірчі Луческу порадувала чотирма забитими м'ячами.

Київське Динамо у стартовому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах розгромило бухарестське Динамо з рахунком 4:1.

Перемогу команді Мірчі Луческу принесли забиті м'ячі у виконанні Назара Волошина, Антона Царенка, Владислава Дубінчака та Владислава Кабаєва. У складі румунської команди єдиний гол забив Ахмед Бані.

Свій наступний спаринг "біло-сині" проведуть проти австрійського Вольфсберга. Гра пройде 8 липня і на жаль, її не буде показано на клубному YouTube-каналі киян за рішенням керівництва, як і ця зустріч.

Динамо Київ — Динамо Бухарест 4:1

Голи: Волошин, 10, Царенко, 18, Дубінчак, 67, Кабаєв, 74 — Бані, 40.

Динамо Київ (стартовий склад): Моргун, Дубінчак, Боль, Попов, Караваєв, Андрієвський, Шапаренко, Царенко, Лєднєв, Волошин, Горбач.

Запасні: Бущан, Кабаєв, Шепелев, Яцик, Малиш, Дячук, Діалло, Біловар, Ігнатенко, Беніто.

Динамо Бухарест (стартовий склад): Дуймович, Амзар, Бена, Гезалі, Абдалла, Бані, Габріел, Гіафер, Григоре, Іглесіас, Рошу.

Запасні: Флореску, Грегоріо, Д. Ірімія, Борча, Булейке, А, Ірімія, Крецу, Патріке, Поп, Росу, Ціре.