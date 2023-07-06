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Англійці зіграють у фіналі з Іспанією.

Нападник збірної Англії U-21 Морган Гіббс-Вайт прокоментував перемогу над Ізраїлем (3:0) в півфіналі молодіжного Євро.

"У мене зараз просто немає слів. Ми всі вірили, що можемо це зробити. Ми так старанно працювали з однією і тією ж командою останні два роки, і єдиною метою було вийти в цей фінал. Завтра ми повернемося на тренувальний майданчик і працюватимемо ще старанніше", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль U-21 — Англія U-21 у матчі 1/2 фіналу ЄВРО-2023.