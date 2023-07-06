Англія

Ще один італієць може опинитись в Ньюкаслі.

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі може змінити клубну прописку.

Як повідомляє Calciomercato, в послугах досвідченого італійця зацікавлений Ньюкасл. Відомо, що агент гравця провів попередні переговори із представниками клубу.

Тим часом нинішній клуб Леонардо не проти попрощатись із захисником, щоб розвантажити зарплатну відомість, адже футболіст отримує 6,5 мільйонів євро. Його контракт розрахований до наступного року.

Раніше повідомлялось, що Бонуччі провів свою 500 гру в складі "бьянконері".