Сьогодні, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду Ліги конференцій.

Стало відомо, з ким зіграє Динамо на шляху до виходу в груповий етап турніра.

Підопічні Мірчі Луческу зіграють із переможцем пари Арарат-Арменія (Вірменія)/Аріс Салоніки (Греція).

Зазначимо, ще перший матч пройде 10 серпня, а матч-відповідь — 17 срепня.

Раніше потенційного суперника у Лізі Європи дізнався інший український клуб — Дніпро-1.