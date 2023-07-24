Українська команда розпочне свій шлях у турнірі 10 серпня.
Фото: ФК Динамо
24 липня 2023, 15:25
Сьогодні, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду Ліги конференцій.
Стало відомо, з ким зіграє Динамо на шляху до виходу в груповий етап турніра.
Підопічні Мірчі Луческу зіграють із переможцем пари Арарат-Арменія (Вірменія)/Аріс Салоніки (Греція).
Зазначимо, ще перший матч пройде 10 серпня, а матч-відповідь — 17 срепня.
Раніше потенційного суперника у Лізі Європи дізнався інший український клуб — Дніпро-1.