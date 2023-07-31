Ліга конференцій

Остаточно вирішено питання ротації команд у кваліфікації.

За підсумком минулого розіграшу італійської Серії A туринський Ювентус посів сьому сходинку турнірної таблиці, яка надавала команді право брати участь у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Однак усім відомий скандал, пов’язаний із фінансовими махінаціями колишнього керівництва "бьянконері", створив усі підстави для очільників європейського футболу, аби виключити "зебр" із поточного міжнародного циклу.

За правом наслідування, замість Ювентуса до участі у відборі до Ліги конференцій мала взяти участь восьма команда чемпіонату — Фіорентина.

І коли УЄФА узгодив усі необхідні формальності, представники цієї організації надіслали відповідний лист "ліліям", фактом чого вони радо поділились із своїми вболівальниками.

"Офіційно: Фіорентина потрапила до відбіркового турніру Ліги конференцій! Нумо, "фіолетові"!", — ідеться в повідомленні клубної прес-служби.

Таким чином Фіорентина братиме участь у раунді плей-оф, де також забронювали собі місце франкфуртський Айнтрахт, бірмінгемська Астон Вілла, французький Лілль та іспанська Осасуна.