Ліга конференцій

Стали відомі призначення арбітрів на матчі кваліфікації Ліги конференцій.

Незабаром київське Динамо зіграє матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференції проти грецького Аріса.

Перший матч, який відбудеться у Салоніках, обслужить міжнародна бригада арбітрів на чолі з австралійцем Джареттом Джилеттом. Допомагатимуть йому англійці — Ніл Девіс та Гаррі Леннард. Резервним рефері призначено Майкла Солісбері з Англії.

Матч-відповідь, який пройде в румунському Бухаресті, довірили австрійцю Себастьяну Гісхамеру, помічниками якого будуть його співвітчизники Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Четвертим арбітром призначено Вальтера Альтмана з Австрії.

Нагадаємо, перший матч пройде 10 серпня, а гра-відповідь — 17 серпня.