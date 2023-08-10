Ліга конференцій

Тренер грецької команди очікує важкого матчу.

Головний тренер грецького Аріса Салоніки Апостолос Терзіс висловився перед першим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти київського Динамо.

"Динамо – досвідчена команда, до складу якої входять якісні футболісти. Вони досягли значних успіхів у своїй країні й, звичайно ж, у європейських турнірах. У роздягальні ми ставимося до цих ігор як великого виклику. Ми – Аріс, і ми нічого і нікого не боїмося.

Ми граємо вдома, стадіон буде заповнений, і ми знаємо, який поштовх і яку силу дає наш народ. Але ми повинні дотримуватись інструкцій, які ми дали, не робити помилок і мати ясний розум. Серйозні помилки на цьому рівні не прощаються. Сподіваюся, ми вийдемо переможцями. Динамо має якість, здібності та багато іноземних гравців", – сказав Терзіс.

Нагадаємо, матч Аріс — Динамо відбудеться завтра, 10 серпня, о 21:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.