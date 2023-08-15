Ліга конференцій

Завдання киян може трохи полегшати.

Динамо в рамках матчу-відповіді зіграє проти Аріса після поразки з мінімальним рахунком в першій зустрічі.

Тренерський штаб грецької команди має певні проблеми з воротарською ланкою, адже, як повідомляє Gazzetta.gr, гру може пропустити основний голкіпер так капітан команди Хуліан Куеста.

Стверджується, що в 32-річного розтягнення зв'язок, яке він отримав на тренуванні команди.

Другим голкіпером Аріса є Елефтеріос Хутезіотіс. Він перейшов в команду лише цього літа.

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 17 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фанати Аріса вивісили банер з образливим висловлюванням проти героїв Азову на матчі проти Динамо.