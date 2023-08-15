Завдання киян може трохи полегшати.
Хуліан Куеста, getty images
15 серпня 2023, 14:17
Динамо в рамках матчу-відповіді зіграє проти Аріса після поразки з мінімальним рахунком в першій зустрічі.
Тренерський штаб грецької команди має певні проблеми з воротарською ланкою, адже, як повідомляє Gazzetta.gr, гру може пропустити основний голкіпер так капітан команди Хуліан Куеста.
Стверджується, що в 32-річного розтягнення зв'язок, яке він отримав на тренуванні команди.
Другим голкіпером Аріса є Елефтеріос Хутезіотіс. Він перейшов в команду лише цього літа.
Матч-відповідь відбудеться в четвер, 17 серпня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фанати Аріса вивісили банер з образливим висловлюванням проти героїв Азову на матчі проти Динамо.