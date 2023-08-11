Ліга конференцій

Для капітана "біло-синіх" гра з Арісом стала 80 у єврокубках.

Вчора, київське Динамо у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій поступилося грецькому Арісу (0:1).

Для півзахисника та капітана "біло-синіх" Сергія Сидорчука, який вийшов у стартовому складі, це був 80 поєдинок у єврокубках.

Завдяки цьому Сидорчук обійшов Олега Блохіна у списку гвардійців Динамо та піднявся на п'яте місце. Його дебютна гра пройшла у 2013 році проти австрійського Рапіда у Лізі Європи.

Перше місце у цьому списку посідає Олександр Шовковський, на рахунку якого 143 матчі. На другому місці Олег Гусєв – 98, а трійку найкращих доповнює Денис Гармаш — 88. Для Андрія Ярмоленка це була 81 гра.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аріс — Динамо Київ.