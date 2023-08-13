Україна

В одеситів кадрові проблеми перед матчем з киянами.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук прокоментував перемогу над Оболонню в 3 турі УПЛ.



"Ми виграли й більше навіть не хочеться нічого говорити. Ціну нашої перемоги ви бачили — ми втратили двох футболістів перед Динамо.



Якщо ти втрачаєш гравців, коли в тебе їх 20, то це нормально, можна жити. А коли 14 — це зовсім інша картина. І з них ще не готові двоє-троє. Але будемо виходити з того, що маємо і буде знаходити способи", — сказав Григорчук в ефірі ютуб-каналу Чорноморця.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Оболонь у 3 турі української Прем'єр-ліги.