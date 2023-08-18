Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Арісом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса в серії післяматчевих пенальті.

"Була дуже складна гра. Я вчора говорив, що ми зустрічаємося с хорошим суперником, у складі якого грають досвідчені, дорослі футболісти, у них за спиною багато матчів і у німецький Бундес-лізі, і у англійський Прем’єр-лізі, і в іспанській Ла-лізі, також у них є бразильці. У цьому плані відчувалася їхня перевага в досвіді. Але ми зіграли достойно і, вважаю, перемогли заслужено.

Хочу подякувати уболівальникам, хоча ми грали на нейтрально му полі, відчували підтримку місцевої публіки та українців, які були на трибунах. Ви нам допомогли у сьогоднішньому матчі, тепер усіх запрошуємо на наступну гру із турецьким Бешикташем, щоб допомогти нам.

Давно не було у моїй тренерській кар’єрі екстра-таймів та серії пенальті, мабуть, минулого разу – коли ще працював у Шахтарі та грав з Динамо. Емоції позитивні, добре, що усе добре закінчилося. Допоміг мій великий досвід, адже мене складно чимось здивувати, бо я пройшов багато чого у футболі.

Чого очікуєте від гри із Бешикташем? Я пропрацював хороший відрізок часу у Бешикташі, мене там любили, я там досяг успіху. У певній мірі буде приємно знову зустрітися на футбольному полі. Хочеться побачити багато уболівальників, знаю, що з турецького боку їх однозначно буде вдосталь, адже багато турків живуть та працюють у Бухаресті. Сподіваюся, що після сьогоднішнього матчу кожен із уболівальників пішов додому з частинкою позитиву, отриманого від нашої перемоги. Чекаємо на вас у наступний четвер на нашому матчі. Упевнений, глядачі також відчувають себе частинкою цієї перемоги.

Наш наступний суперник дуже складний. Ми могли отримати команди нижчі за рівнем, але вже є, як є. Треба готуватися до матчів із Бешикташем.

Завтра ми майже цілий день будемо в дорозі. Летимо до Кишинева, звідти автобусом їдемо до Одеси, у неділю граємо там із Чорноморцем, а в понеділок повертаємося до Бухареста.

Емоції та жести гравців Динамо після фінального свистка? Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів Аріса проти України, проти військових. Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати Аріса", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Аріс.