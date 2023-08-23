Ліга конференцій

Кияни віддають шану головному національному святу.

24 серпня, в День Незалежності України, Динамо Київ проведе перший матч раунду плей-оф відбору Ліги конференцій проти турецького Бешикташа.

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, на поле стадіону Джулешті в Бухаресті команда вийде в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору.

Початок матчу — о 20:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.