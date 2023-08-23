Кияни віддають шану головному національному святу.
Владислав Дубінчак, Динамо Київ
23 серпня 2023, 11:20
24 серпня, в День Незалежності України, Динамо Київ проведе перший матч раунду плей-оф відбору Ліги конференцій проти турецького Бешикташа.
Як повідомляє пресслужба столичного клубу, на поле стадіону Джулешті в Бухаресті команда вийде в резервному комплекті ігрової форми жовтого кольору.
Початок матчу — о 20:00 за київським часом.
Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься єврокубкова доля Динамо, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.