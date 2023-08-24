Ліга конференцій

Онлайн-трансляція другого матчу плей-офф кваліфікації третього за силою єврокубка.

Київське Динамо та турецький Бешикташ розпочнуть дуель у рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Жулешті в Бухаресті.

На минулій стадії турніру Динамо не без труднощів впоралось з грецьким Арісом, тоді як "чорні орли" пройшли азербайджанський Нефтчі.

Онлайн-трансляція матчу Динамо — Бешикташ:

Гра Динамо Київ — Бешикташ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.