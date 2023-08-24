Онлайн-трансляція другого матчу плей-офф кваліфікації третього за силою єврокубка.
Динамо - Бешикташ, фото Динамо
24 серпня 2023, 19:55
Київське Динамо та турецький Бешикташ розпочнуть дуель у рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на полі стадіону Жулешті в Бухаресті.
На минулій стадії турніру Динамо не без труднощів впоралось з грецьким Арісом, тоді як "чорні орли" пройшли азербайджанський Нефтчі.
Онлайн-трансляція матчу Динамо — Бешикташ:
Гра Динамо Київ — Бешикташ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.