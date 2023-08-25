Ліга конференцій

Футболіст "орлів" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник турецького Бешикташа Омар Коллі прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (3:2).

"Я дуже щасливий. Це був важкий матч. Ми добре грали як команда та знали, як перемогти.

У таких складних матчах стандарти набувають особливого значення. Я радий зробити свій внесок у перемогу своєї команди, забиваючи голи. Сподіваюся, зможу забити більше.

На шляху до групового етапу ми здобули важливу перемогу. Я вважаю, що якщо ми залишимося такою самою злагодженою одиницею, то зможемо пройти далі.

Я не думаю, що чемпіонат Туреччини – це просто. Найбільшим фактором, який допоміг мені адаптуватися, був Шенол Гюнеш. Наш тренер дав мені впевненість у собі, як батько. Мої партнери по команді також підтримували мене.

Ми викладаємось на 100 відсотків у кожній грі. Ми щосили намагаємося досягти успіху на кожному етапі. У нас всіх дуже добрі стосунки. Я сподіваюся, що так буде й надалі. Поки я ношу цю футболку, я намагатимуся щосили", — наводить слова Коллі прес-служба турецького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Бешикташ.