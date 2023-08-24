Ліга конференцій

Український вінгер провів на полі 76 хвилин та відзначився результативним ударом.

Київське Динамо у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій поступилося турецькому Бешикташу (2:3).

За версією статистичного порталу SofaScore найкращим гравцем команди Мірчі Луческу визнано вінгера Назара Волошина, який отримав оцінку — 7,5 балів.

20-річний українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин, за які встиг відзначитись результативним ударом головою.

Найкращим гравцем матчу був визнаний хавбек "орлів" Амір Хаджіахметович, який отримав 7,7 балів.

Нагадаємо, гра-відповідь між Бешикташем і Динамо відбудеться 31 серпня, о 21:00 за київським часом.