Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Черговий єврокубковий тиждень ми завершуємо з поганими новинами — жоден із наших претендентів на участь у основному раунді змагань так і не зміг здобути перемогу. Чи не найменші шанси при цьому перед грою давали київському Динамо, однак турецький Бешикташ наразі перебуває в такому ступені готовності до сезону, що навіть "біло-сині", які відверто забуксували на старті єврокубкової кампанії, виглядали більш-менш злагодженим колективом. Аж допоки справа не доходила до захисту, бо там у Динамо так само зберігаються найбільші проблеми.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні Жулешті (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Георгій Бущан — 6,5. У першій частині двоматчевої дуелі серія пенальті не передбачена, тож цього разу Бущану довелось рятувати команду за ходом гри. Усі три його пропущені м’ячі — провина, передусім, захисників. А ось ще три сейви — то вже безпосередній здобуток Георгія. Зрештою, поразка могла б відбутись і з більшим рахунком, але цього не сталось. Знову завдячуючи воротарю, а не його партнерам за захистом.

Олександр Тимчик — 4,5. Якщо лівий захисник Динамо відпрацював упродовж цього матчу, переважно, у атакувальній фазі, то його одноклубник на протилежній половині поля чимало діяв саме в захисті. Не найбільш виграшний сценарій для Тимчика, який програв приблизно половину боротьби опонентам, і при цьому втрачав м’яч неначе Дубінчак, хоча того набагато частіше можна було побачити перед чужими воротами.

Денис Попов — Олександр Сирота — 4,0. Черговий матч київського Динамо — чергові проблеми саме в центрі оборони, який колись був чи не найсильнішим у нашій країні. Хтось із пари Попов – Сирота десь не добіг, не дограв зі своїм суперником, віддав невдалий пас тощо — і одразу команда отримає на горіхи від опонентів. А коли навпроти форварди рівня Абубакара, то покарання стає виключно питанням часу.

Владислав Дубінчак — 5,0. Відносно непоганий матч від лівого захисника Динамо, який мав можливість навіть гольовий пас віддати, якби гол Караваєва зарахували на початку другого тайму. Серед іншого, сподобалась активність Дубінчака на чужій половині, чого в матчах проти Аріса все ж таки не вистачало. А ще доволі якісно Владислав відпрацював у боротьбі внизу. Окрім, хіба що, моменту з голом на останніх хвилинах, але тоді в штрафному киян напад суперників був у кілька разів спритнішим за весь захист.

Віталій Буяльський — 6,5. Було помітно, що дисципліна в турецького суперника перебуває на звичному для команд із цієї країни посередньому рівні, тож навіть за умови підготовки якогось плану протидії Буяльському, той усе одно знаходив для себе чимало простору. У підсумку, Віталій віддав свій гольовий пас, шукав моменти, непогано будував атаки з глиби, але й цього не вистачило для позитивного результату його команді.

Сергій Сидорчук — 4,5. Капітан Динамо цю гру розпочав фактично з помилки, яку потім звично намагався компенсувати участю в наступальних діях. Якісно виконувати обов’язки що в захисті, що в атаці в Сидорчука цього вечора так і не вийшло, за підсумком чого ми побачили від Сергія ще кілька невпевнених та в підсумку невдалих дій перед власними володіннями та помітну на загальному тлі зайву напругу.

Микола Шапаренко — 6,5. Красень-гол забив центральний півзахисник Динамо, із чим ми можемо його тільки привітати. Але питома вага цієї результативної дії була б для команди значно вищою, якби вдалось зачепитись за результат. А так — у Шапаренка не пішли стандарти цього вечора, та й боротьба була явно не серед його позитивних характеристик.

Олександр Караваєв — 6,5. На різницю в динаміці поміж Караваєвим та Ярмоленком зайвий раз указувати не треба, бо ви й самі бачили, наскільки важко Бешиктащ протистояв підключенням правого півзахисника Динамо, що той аж у підсумку забив гол, нехай і скасований через офсайд, та відзначився гольовою передачею на Шапаренка. Великий обсяг роботи виконав Олександр, і, судячи з усього найближчими зустрічами йому доведеться робити те саме вже на більш ґрунтовних засадах.

Назар Волошин — 6,5. Кабаєв відносно непогано розпочинав цю кампанію, проте в звітній зустрічі Луческу випустив із перших хвилин Волошина й точно не припустився помилки. Назар дав великий обсяг роботи й зрештою отримав за це винагороду у вигляді голу. Знову головою, до речі.

Владислав Ванат — 6,0. Нападник Динамо в останніх двох зустрічах повадився тягнути ковдру на себе, і якщо в чемпіонаті це призводить до результативних наслідків, то з єврокубками справи, поки що, ідуть не найкращим чином. Уже зараз зрозуміло, що реальної альтернативи за такої схеми гри від Луческу для Ваната просто немає серед інших нападників киян, однак із трьох пострілів цього вечора він не забив жодного м’яча та й пробивати намагався, здебільшого, з-за меж чужого штрафного.

Самба Діалло, Антон Царенко, Беніто — цей матч став черговим прикладом того, як Луческу використовує пізні заміни. Кожен із виконавців отримав не надто багато часу, і різниця поміж ними лише в тому, що Беніто з’явився на полі раніше за інших та хоч трохи корисних дій устиг зробити. Зокрема, заробити перспективний стандарт, але Шапаренко тоді схибив.