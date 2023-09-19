Ліга конференцій

До цього Даніеле Кіффі обслуговував матч ще однієї української команди у кваліфікації єврокубків.

Матч першого туру групового етапу Ліги конференцій між луганською Зорею та бельгійським Гентом обслуговуватиме італійська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба Зорі.

Головним арбітром призначений італієць Даніеле Кіффі, якому на лініях допомагатимуть Давіде Імперіалі та Марко Бресмес. Резервним рефері буде Лівіо Марінеллі.

Відповідальним за систему ВАР буде Паоло Валері.

Також додамо, що спостерігачем арбітражу буде всім відомий угорець Віктор Кашшаї, про "подвиги" якого нагадувати не доводиться.

Зазначимо, що Кіффі цього сезону вже обслуговував матч української команди — це була зустріч між Дніпром-1 та Панатінаїкосом (1:3) у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, матч Зоря – Гент відбудеться у четвер, 21 вересня, у польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.