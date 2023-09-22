Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 22:00.
Маккабі Тель-Авів — Брєйдаблік, maccabi-tlv.co.il
22 вересня 2023, 08:35
У поєдинку стартового туру групового етапу Ліги конференцій ізраїльський Маккабі Тель-Авів на своєму полі переміг ісландський Брєйдаблік (3:2).
Перемогу ізраїльській команді принесли забиті м'ячі у виконанні Макона, Захаві та Бітона, а у гостей оформленим дублем відзначився Ольсен.
Зазначимо, що Маккабі Тель-Авів та Брєйдаблік – є суперниками луганської Зорі та бельгійського Гента з єврокубкової групи – їх очний матч закінчився внічию – 1:1.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Маккабі Тель-Авів — Брєйдаблік в 1 турі Ліги конференцій УЄФА:
Маккабі Тель-Авів — Брєйдаблік 3:2
Голи: Макон, 11, Захаві, 25, Бітон, 32 — Ольсен, 44, 55.
Маккабі Тель-Авів: Мішпаті, Ревiво, Саборіт, Люккассен, Макон (А. Коен, 65), ван Оверем, Давіда (Й. Коен, 65), Перец, Мілсон, Захаві (Тургеман, 88), Бітон (Каніховський, 78).
Брєйдаблік: Ейнарссон, Маргейрссон, Мумінович, Йоман (Інгварссон, 65), Людвікссон (Глінссон, 79), Сігурдарсон (Сігурйонссон, 71), Гюннлейгссон, Ольсен, Ейольфссон, Свантоурссон, Стейндорссон (Ейнарссон, 79).
Попередження: Свантоурссон, Глінссон.