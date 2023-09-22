Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів луганської Зорі в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Луганська Зоря розпочала свій шлях груповим етапом Ліги конференцій УЄФА з нічиєї проти бельгійського Гента. За великим рахунком, гра минулого вечора точно не припала б до душі випадковому поціновувачу футболу, оскільки команди не продемонструвати нічого надзвичайного. Перед цим матчем ми очікували, що переможе той, кому трохи більше пощастить. Але з таким рівнем недооцінки українського колективу з боку суперників ми були не готові стикнутись. У підсумку вийшло так, що Гейн Вангазебрук подекуди в тактичному плані поступався Валерію Кривенцову, хоча працює з командою вже четвертий рік. Це дивно, але саме дивувати — головна єврокубкова фішка "мужиків".

Football.ua оцінює гру футболістів луганської Зорі в матчі на полі Міського стадіону в Любліні (за 10-бальною шкалою).

Зоря Луганськ

Микита Турбаєвський — 7,0. Початок гри для воротаря Зорі, як і для решти партнерів, був, м’яко кажучи, дуже невпевненим. Турбаєвський постійно втрачав контроль над воротами позаду себе та десь не встигав грати на виходах. Проте за ходом матчу він помітно додав у впевненості, і хоча подекуди необачні рішення все одно його переслідували, свої ключові порятунки він цього вечора не забував робити.

Ігор Кирюханцев — 6,5. Участь у гольовій атаці та протистояння на фланзі з найбільш надокучливим гравцем суперників цього вечора, на нашу думку. Правий захисник Зорі добряче попрацював на футбольному полі та зрештою отримав заслужену винагороду.

Антон Боль — Джордан — 5,0. Центр захисту будь-якої української команди в єврокубках — це суцільні негаразди. Ось і тут, явно не від хорошого життя, Кривенцов був змушений ризикувати з появою Боля з перших хвилин, і відразу склалось враження, що ні до чого доброго це не призведе. Але Джордану якось удавалось компенсувати недоліки партнера, тож разом вони утворили цілком працездатну сполуку. Хоча й проґавили момент із пропущеним м’ячем.

Ігор Снурніцин — 6,0. Ліворуч у захисті Зорі виникли несподівані негаразди наприкінці матчу, хоча до цього Снурніцин у боротьбі доволі непогано стримував просування опонентів. Пропущений м’яч прийшов саме з його зони, що в підсумку наклало певний відбиток на загальне враження від виступу Ігора, але ми не будемо при цьому стверджувати, що до цього в нього були подібні серйозні провали, як у епізоді на 67 хвилині.

Денис Антюх — 6,5. На плечах півзахисника команди Кривенцова цього разу лежала вся далекобійна артилерія команди, і коли суперники давали Антюху простір, то в них дійсно доволі швидко виникали помітні проблеми. Володіння м’ячем та бачення поля — дві найсильніші якості Антюха, і якщо він ще й додасть у інтенсивності, то команда за рахунок цього зможе зробити якісний ривок.

Олександр Яцик — 6,0. Хоча й опорний півзахисник луганського колективу в доволі юному віці був капітаном молодіжки Динамо, проте звалювати на нього весь обсяг роботи в зоні в цій грі було не найбільш обачним рішенням Кривенцова. Подекуди Олександр банально не встигав за опонентами, які концентрували увагу саме на цій ділянці, і тільки збільшили тиск наприкінці зустрічі. Обійшлось без істотних проблем, із великою кількістю боротьби, але все одно є над чим попрацювати.

Роман Вантух — 6,0. Важким було протистояння на фланзі проти Ноа Фадіга та Пітера Геркенса для номінального захисника Зорі, і зрештою його активність у цій грі полягала лише в діях на власній половині поля.

Дмитро Мишньов — 6,5. Капітан Зорі постійно був у потрібному місці та вчасно долучився до проведення результативної атаки власної команди. І хоча безпосередньо в атаці спостерігати за діями Мишньова цього вечора часто не доводилось, він упевнено збирав довкола себе першу лінію захисту своєї команди.

Денис Нагнойний — 6,0. Форвард підтримки — це роль для футболіста з дуже міцною витримкою, особливо в ситуації, коли на чужій половині м’яч з’являється в ногах твоєї команди дуже рідко. Але Нагнойному цього вечора довелось відіграти саме в цьому амплуа, і окрім потужного удару на початку тайму він майже нічим яскраво не виділився на фоні решти партнерів.

Едуардо Герреро — 7,0. Панамський нападник Зорі цього вечора дуже активно намагався втекти від суперників у вільні зоні. І якщо б він не змарнував той момент посеред першого тайму, то хто знає, яким би чином на далі розвивались події. Проте вміння Герреро за будь-яких умов залишатись у грі вражає, і цього разу воно допомогло безпосередньо під час результативної дії.

Венделл, Петар Мічін, Вікентій Волошин — три пізні, але не запізнілі, заміни від Кривенцова були покликані стабілізувати гру в центрі поля перед вирішальним відтинком зустрічі. І хоча Гент усе одно мав гольові моменти, зокрема з тієї зони, проте жоден із свіжих футболістів точно не випадав із загального малюнку за нетривалий час перебування на полі.

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