Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 22:00.
Фото: ФК Зоря
22 вересня 2023, 00:31
Зоря розпочала виступи в Лізі конференцій нічиєю проти Гента.
Команда Валерія Кривенцова відігралась за ходом непростого протистояння.
Таким чином, після першого туру Зоря ділить другу сходинку з Гентом. Лідер групи — Маккабі Тель-Авів, котрий обіграв Брєйдаблік.
Огляд матчу:
Зоря — Гент 1:1
Голи: Герреро, 71 — Кейперс, 67
Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин — Антюх (Венделл, 77), Яцик, Мишньов (Мічін, 77), Вантух — Нагнойний (Волошин, 77) — Герреро.
Гент: Руф — Фадіга (Фофана, 62), Кандусс, Ватанабе, Торунаріга — Геркенс (Гюльсагер, 62), де Сарт (Гандельман, 61), Кумс, Браун (Сімуаз, 77) — Кейперс, Тіссудалі.
Попередження: Кирюханцев — де Сарт.