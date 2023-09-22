Зоря розпочала виступи в Лізі конференцій нічиєю проти Гента

Команда Валерія Кривенцова відігралась за ходом непростого протистояння. 

Таким чином, після першого туру Зоря ділить другу сходинку з Гентом. Лідер групи — Маккабі Тель-Авів, котрий обіграв Брєйдаблік. 

Огляд матчу

Зоря — Гент 1:1
Голи: Герреро, 71 — Кейперс, 67

Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин — Антюх (Венделл, 77), Яцик, Мишньов (Мічін, 77), Вантух — Нагнойний (Волошин, 77) — Герреро.

Гент: Руф — Фадіга (Фофана, 62), Кандусс, Ватанабе, Торунаріга — Геркенс (Гюльсагер, 62), де Сарт (Гандельман, 61), Кумс, Браун (Сімуаз, 77) — Кейперс, Тіссудалі.

Попередження: Кирюханцев — де Сарт. 