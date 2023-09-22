Ліга конференцій

Відбувся ще один матч стартового туру групової стадії Ліги конференцій.

У матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій ізраїльський Маккабі Тель-Авів на своєму полі здобув перемогу над ісландським Брєйдабліком із рахунком 3:2.

Ізраїльська команда забила три м'ячі у ворота ісландців до 32 хвилини, а їх авторами стали Макон, Захаві та Бітон.

Однак ще до перерви гості відіграли один м'яч зусиллями Ольсена, а потім на початку другого тайму він оформив дубль та скоротив відставання в рахунку.

Нагадаємо, що саме у групі В, де виступають дані команди, беруть участь луганська Зоря та бельгійський Гент, які у паралельному матчі зіграли внічию з рахунком 1:1.

Маккабі Тель-Авів — Брєйдаблік 3:2

Голи: Макон, 11, Захаві, 25, Бітон, 32 — Ольсен, 44, 55.