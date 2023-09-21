Ліга конференцій

Бельгійська команда усвідомила свою помилку.

Бельгійський Гент на своєму офіційному сайті видалив провокаційний текст про представлення суперника з групового етапу Ліги конференцій — луганської Зорі.

"Місто з населенням 470 тисяч мешканців наразі є частиною окупованої/анексованої росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено, кілька тисяч людей загинули.

Близько половини мешканців — етнічні росіяни, для більш ніж 80% населення російська мова є рідною. І місто, і клуб дуже російсько-орієнтовані. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва Заря (а не українська Зоря). Тільки нещодавно це було виправлено", - раніше йшлося у представленні Зорі на офіційному сайті клубу.

Однак пізніше бельгійський клуб усвідомив свою помилку та видалив частину тексту, залишивши лише перший абзац.

Матч між луганською Зорею та бельгійським Гентом проходить нині. Слідкувати за перебігом поєдинку можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.