Ліга конференцій

Команди дізнались своїх суперників у єврокубковому турнірі.

Сьогодні, 23 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, у процедурі жеребкування взяли участь 16 клубів, які були поділені на сіяних та несіяних. На цій стадії турніру зустрічаються переможці стикових матчів та переможці груп Ліги конференцій.

Пари 1/8 фіналу Ліги конференцій:

Серветт (Швейцарія) — Вікторія Пльзень (Чехія)

Аякс (Нідерланди) — Астон Вілла (Англія)

Молде (Норвегія) — Брюгге (Бельгія)

Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) — Фенербахче (Туреччина)

Динамо Загреб (Хорватія) — ПАОК (Греція)

Штурм Грац (Австрія) — Лілль (Франція)

Маккабі Хайфа (Ізраїль) — Фіорентина (Італія)

Олімпіакос (Греція) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)

Перші поєдинки відбудуться 7 березня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.

Раніше стали відомі всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи.