Команди дізнались своїх суперників у єврокубковому турнірі.
Getty Images
23 лютого 2024, 14:20
Сьогодні, 23 лютого, у швейцарському Ньйоні пройшло жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій.
Нагадаємо, у процедурі жеребкування взяли участь 16 клубів, які були поділені на сіяних та несіяних. На цій стадії турніру зустрічаються переможці стикових матчів та переможці груп Ліги конференцій.
Пари 1/8 фіналу Ліги конференцій:
Серветт (Швейцарія) — Вікторія Пльзень (Чехія)
Аякс (Нідерланди) — Астон Вілла (Англія)
Молде (Норвегія) — Брюгге (Бельгія)
Юніон Сент-Жилуаз (Бельгія) — Фенербахче (Туреччина)
Динамо Загреб (Хорватія) — ПАОК (Греція)
Штурм Грац (Австрія) — Лілль (Франція)
Маккабі Хайфа (Ізраїль) — Фіорентина (Італія)
Олімпіакос (Греція) — Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)
Перші поєдинки відбудуться 7 березня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 14 березня.
Раніше стали відомі всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи.