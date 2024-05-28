Ліга конференцій

Дізнайся, на що ставити у вирішальній грі.

У фінальному матчі Ліги конференцій між собою зіграють Олімпіакос та Фіорентина.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є італійська команда. Так, на перемогу "фіалок" коефіцієнт становить 2.3, а на Олімпіакос — 3.02. Нічийний результат в основний час оцінюється показником 3.18.

Перемога Фіорентини в ЛК оцінюється коефіцієнтом 1.68, Олімпіакоса — 2.07.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів "тотал менше 3.5" з коефіцієнтом 1.21.

Ставимо на "обидві заб'ють — ні". На цю подію пропонують 1.79.

Насамкінець є ризикований варіант — поставити на те, що в першому таймі переможе Фіорентина. Показник на цю ставку — 2.78.

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина відбудеться 29 травня, о 22:00 за Києвом.