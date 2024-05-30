Ліга конференцій

Керманич Фіорентини прокоментував поразку в фіналі Ліги конференцій.

Напередодні італійська Фіорентина програла фінал Ліги конференцій у Атенах грецькому Олімпіакосу в додатковий час.

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "лілій" Вінченцо Італьяно оцінив виступ власної команди.

"Мені шкода. Знову. Удруге за останні два роки. Мені шкода, тому що навіть сьогодні ми мали стільки шансів забити першими. Ми боролись і потіли проти команди, яка не дає грати в хороший футбол.

Ми не заслуговуємо на таку поразку, бо гра могла б перейти хоч до пенальті. Для мене це велике розчарування — третій програний фінал. Можливо, нам не вистачає трохи хитрості, щоб виграти такий матч. Мені шкода хлопців.

Я знаю, що вони були готові і зосереджені. Можливо, ви не забиваєте, що хотілось би побачити сьогодні, але кожен, хто вийшов на поле, віддав усе, що міг. Нам не вистачило натхнення, щоб забити першими.

Після гри я сказав Чеферіну, що це боляче. Програвати боляче, опускатись на дно у вирішальний момент два роки поспіль — це теж свого роду досягнення, але ми повинні були підняти над головою трофеї, але не змогли цього зробити. Боляче бачити, як хлопці плачуть.

Моє майбутнє? У мене теж є серце і я живу емоціями. Зараз я розчарований і гіркий. Я був першим, хто повірив у наш успіх. Тепер у нас є остання гра в Бергамо в неділю, а потім я зустрінусь із менеджером клубу і ми побачимо", — заявив італійський фахівець.

Заключний матч сезону Фіорентина проведе на полі бергамаської Аталанти 2 червня, о 19:00.