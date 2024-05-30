Ліга конференцій

Грецький клуб здобув історичну перемогу.

Один з героїв пірейського Олімпіакоса Панайотіс Рецос висловився після перемоги над Фіорентиною (1:0) у фіналі Ліги конференцій. Цитує грецького захисника офіційний сайт УЄФА.

"Це найкраще почуття, яке я коли-небудь відчував у футболі. У моїй кар'єрі було багато злетів і падінь, але я щасливий бути тут, де я виріс.

Це найкращий подарунок для нас самих, для всіх, хто брав участь у перших 99 роках нашої історії, тому що наступного сезону нам виповниться 100 років.

Я пишаюся, що є частиною цієї великої команди та зробив внесок в цю історичну перемогу. Ця мить залишиться зі мною на все життя", — сказав Рецос.