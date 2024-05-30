Ліга конференцій

Керманич Олімпіакоса прокоментував перемогу в фіналі Ліги конференцій.

Напередодні грецький Олімпіакос виграв фінал Ліги конференцій у Атенах у італійської Фіорентини в додатковий час.

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 Відео голів та огляд фіналу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Хосе Луїс Менділібар оцінив виступ власної команди.

"Ми довго йшли до цих успіхів. До цього моменту ми боролись за інші досягнення, у чому справи йшли більш-менш добре. Але це — дійсно велика перемога. Я вітаю команду з цим.

У такі моменти я думаю про свою сім’ю, яка найбільше страждає від моєї роботи й яка абсолютно нічого не може з цим зробити. Потім пригадую вболівальників, які слідують за нами всюди і дають нам величезну наснагу. Потім клуб, до сторіччя якого цей успіх буде дуже доречним. І зрештою кожного з нас, хто бореться на щоденній основі і рухає цю команду вперед.

Через кілька років я буду згадувати, що в мене колись були ці два європейські трофеї. Але не зараз. Зараз я буду думати про те, що ми зробили, і буду тримати руку на пульсі команди", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що Олімпіакос став першим клубом із Греції, якому підкорилась перемога в фіналі єврокубка.