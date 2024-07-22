Ліга конференцій

Сумні новини для таблиці коефіцієнтів УЄФА ще до старту єврокубкового сезону.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив рішення Апеляційного органу щодо ситуації з Дніпром-1 у Лізі конференцій.

Команда Юрія Максимова мала стартувати з другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, але через фінансові проблеми клуб знявся з УПЛ і його участь у єврокубках, для деяких, була ще під питанням.

УЄФА ухвалив рішення виключити Дніпро-1 із єврокубкового турніру, зарахувавши українській команді дві поразки з рахунком 0:3.

Таким чином, угорська Академія Пушкаша пройшла до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти переможця пари Зімбру – Арарат.

Для України це погана новина не лише через зняття Дніпра-1, а й через таблицю коефіцієнтів УЄФА, де справи й так сумні. Ще до старту сезону Україна втратила одного представника у єврокубках.