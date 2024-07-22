Україна

Клуб може грати в ПФЛ вже наступного сезону.

На Виконкомі УАФ, який пройшов у Будинку футболу 22 липня, зокрема, розглядали клопотання Дніпра-1 щодо збереження професійного статусу. УАФ дала відповідь дніпровському клубу.

"Щодо прохання СК Дніпро-1 (Дніпро) зберегти професіональний статус, то клуб має звернутися в ПФЛ щодо членства в лізі й у разі позитивного рішення отримати право не брати участі в змаганнях цього сезону з можливістю повернення до змагань у ПФЛ у наступному сезоні за умови отримання відповідного атестату", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, Виконком УАФ вирішив провести "турнір чотирьох" для заміни Дніпра-1 в УПЛ.