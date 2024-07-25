Ліга конференцій

Football.ua розповідає, де дивитися матч за участю Олімпії та Полісся.

У четвер, 25 липня, словенська Олімпія та житомирське Полісся проведуть перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Гра відбудеться у Любляні на стадіоні Стожице.

Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Де дивитись матч Олімпія — Полісся?

У прямому ефірі товариський матч покаже платформа MEGOGO. Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Для житомирян це буде дебютний єврокубковий досвід в історії клубу.