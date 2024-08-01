Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють житомирське Полісся та словенська Олімпія Любляна.

Житомирське Полісся та словенська Олімпія Любляна зіграють матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА у Глівіце.

Імад Ашур, після поразки в першій грі (0:2), залучив до стартового складу Кудрика до рамки воріт, тоді як Тейлор гратиме праворуч у захисті, Кушніренко розташується в центрі поля, а Брістрич виступатиме на вістрі атаки.

Віктор Санчес, у свою чергу, замін у стартовому складі не робив.

Полісся: Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко, Крушинський — Гуцуляк, Назаренко — Брістрич.

Запасні: Волинець, Уліганець, Матич, Будківський, Смоляков, Майсурадзе, Віалле, Козак, Пайшао, Мустафаєв.



Олімпія Любляна: Відовшек — Жорже Сілва, Ратнік, Мухамедбегович, Суалехе — Доффо, Агба — Флоруч, Педро Лукас, Баултам — Кожич.